⚡️ Аксёнов поздравил военных инженеров с профессиональным праздником Он отметил, что инженерные войска решают важные и ответственные задачи, ведь от них зависит успех на поле боя.
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⚡️ Аксёнов поздравил военных инженеров с профессиональным праздником Он отметил, что инженерные войска решают важные и ответственные задачи, ведь от них зависит успех на поле боя.