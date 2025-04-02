В США подготовили законопроект, обязывающий Маска сдать тест на наркотики

В США подготовили проект закона, который в случае принятия обяжет руководителя Департамента эффективности государственного управления Соединённых Штатов Илона Маска сдать тест на наркотики, информирует Axios.
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