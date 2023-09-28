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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Верю, что Дэйм выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс». Лиллард репостнул сообщение фаната

«Верю, что Дэйм выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс». Лиллард репостнул сообщение фаната

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард на своей странице в соцсети опубликовал обнадеживающее сообщение для болельщиков «Портленда».

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