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Экономика против лозунгов: почему Николу Пашиняну пришлось звонить Владимиру Путину

Экономика против лозунгов: почему Николу Пашиняну пришлось звонить Владимиру Путину

Месяцы заявлений о европейском пути и охлаждение отношений с Москвой столкнулись с реальностью. Когда армянские фермеры остались без рынков сбыта, а урожай начал гнить на складах, премьер-министру Армении Николу Пашиняну пришлось лично позвонить президенту России Владимиру Путину.

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