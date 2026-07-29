Экономика против лозунгов: почему Николу Пашиняну пришлось звонить Владимиру Путину

Месяцы заявлений о европейском пути и охлаждение отношений с Москвой столкнулись с реальностью. Когда армянские фермеры остались без рынков сбыта, а урожай начал гнить на складах, премьер-министру Армении Николу Пашиняну пришлось лично позвонить президенту России Владимиру Путину.