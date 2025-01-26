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Следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

Следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), обвиняемого в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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