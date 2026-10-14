Это один из самых ярких фруктов с насыщенным, порой терпким вкусом и богатым составом. Гранат ценят не только за сочные зерна, но и за полифенолы, витамин С, фолаты, калий и другие биологически активные соединения.
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