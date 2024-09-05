Таджик пошел на преступление ради работы на Ямале

Гражданин Таджикистана пошел на преступление ради работы на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что обвиняемый приобрел у неустановленного лица за денежные средства оттиски штампа, свидетельствующие о пересечении им государственной границы Российской Федерации, которые были проставлены в его паспорт.
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