Таджик пошел на преступление ради работы на Ямале

Гражданин Таджикистана пошел на преступление ради работы на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что обвиняемый приобрел у неустановленного лица за денежные средства оттиски штампа, свидетельствующие о пересечении им государственной границы Российской Федерации, которые были проставлены в его паспорт.