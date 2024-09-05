РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Таджик пошел на преступление ради работы на Ямале

Таджик пошел на преступление ради работы на Ямале

Гражданин Таджикистана пошел на преступление ради работы на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что обвиняемый приобрел у неустановленного лица за денежные средства оттиски штампа, свидетельствующие о пересечении им государственной границы Российской Федерации, которые были проставлены в его паспорт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Акимова Татьяна
А где выдворение к себе в кишлак?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх