Акция «Миллион призов» на выборах в Мосгордуму и муниципальных выборах ТиНАО и Куркино: что это и как получить баллы

Москвичи, которые проголосуют на выборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино 6-8 сентября 2024 года, смогут получить призовые баллы по специальной акции «Миллион призов».
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