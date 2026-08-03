Texas Approves AI Data Center Co-Location Next To Wind Farm, With Curtailment Caveats By Marlene Wilden of UtilityDive The Public Utility Commission of Texas last week approved a net metering arrangement for a 260-MW AI data center co-located with a wind farm of approximately the same capacity in a case that could serve as a template for other co-located loads in the Lone Star State.
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