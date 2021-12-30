Депутат выразил надежду на результативный разговор Путина с Байденом

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - «оттачивание повестки» намеченных на январь переговоров, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT.
Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - «оттачивание повестки» намеченных на январь переговоров, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT.
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