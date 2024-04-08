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МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и РФ

МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и РФ

В ходе брифинга в понедельник, 8 апреля, официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что в случае если китайские компании будут оказывать помощь России, то их ждут серьезные последствия.

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Комментарии
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Misha Glusch
иди, печатай свою зеленую бумагу, елен, не отвлекайся на ерунду...
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21 час.
АА
Афонин Андрей
кто такая Джанет Йеллен? Министр финансов. А какого рожна лезет в политику и международные отношения? Наверное, по правилам, основанных на правилах? Ну тогда ладно, пусть правила соблюдает...
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20 час.

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