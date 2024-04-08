МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и РФ

В ходе брифинга в понедельник, 8 апреля, официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что в случае если китайские компании будут оказывать помощь России, то их ждут серьезные последствия.
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