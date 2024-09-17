Эксперт объяснил, как могли подготовить детонацию пейджеров в Ливане

Детонация пейджеров в одно время, вероятно, была осуществлена после настройки устройств на одну частоту, заявил 17 сентября эксперт по вопросам безопасности из Турции Мустафа Бёгюрджю, передает РИА Новости.
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