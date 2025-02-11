Сенатор Епифанова представила альтернативы четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Полный переход на четырехдневную рабочую неделю в России маловероятен, но более реалистичными альтернативами могут стать сокращение рабочего дня с 8 до 7 часов или перевод сотрудников на удаленный формат по пятницам.