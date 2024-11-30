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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матче «Краснодар» — «Спартак» ожидается аншлаг – 33 тысячи зрителей

На матче 17-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» ожидается аншлаг. По данным «РБ Спорт», игру, которая пройдет в воскресенье на стадионе «быков», посетят около 33 тысяч зрителей.

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