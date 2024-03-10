Чуть забрезжил малиновым цветом восход, светлым ангелом птаха запела, та, что первой с зарей на рассвете поет, средь певуний она — королева! В рань такую я сплю, распахнувши окно в сад, притихший в предутренней дреме, но, услышав зарянку, прощаюсь со сном, наслаждаясь малиновым звоном… Даже ветер умолк, пенью вестницы дня завороженно, сладко внимая, голос нежный […].