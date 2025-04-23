🌸🌸🌸Доброе утро СРЕДЫ!🌸🌸🌸 Пусть вашу душу радует весна, Не снегом и морозами в апреле, Пусть солнца лучик будит ото сна, И греют души ласковые трели.
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🌸🌸🌸Доброе утро СРЕДЫ!🌸🌸🌸 Пусть вашу душу радует весна, Не снегом и морозами в апреле, Пусть солнца лучик будит ото сна, И греют души ласковые трели.