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Коронавирус в цифрах: свыше 2 тысяч пациентов получают лечение на дому

Коронавирус в цифрах: свыше 2 тысяч пациентов получают лечение на дому

Эпидситуация в Атырауской области на 14 сентября в цифрах: 77 человек заболели Covid-19 за сутки; 672 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 59 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 7 человек скончались от Covid-19 за сутки; 2 691 пациент с Covid-19 получает лечение на дому; 435 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 212 205 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 161 675 человек.

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