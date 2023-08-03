Voyager Space и Airbus создали СП для строительства и обслуживания частной космической станции Starlab

Американская аэрокосмическая венчурная компания Voyager Space и крупнейшая европейская аэрокосмическая компания Airbus объявили о создании совместного предприятия по разработке, строительству и эксплуатации частной космической станции Starlab.
Американская аэрокосмическая венчурная компания Voyager Space и крупнейшая европейская аэрокосмическая компания Airbus объявили о создании совместного предприятия по разработке, строительству и эксплуатации частной космической станции Starlab.
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