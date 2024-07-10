Полковник Литовкин раскрыл значение освобождения Волчанска

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Если российские войска возьмут под контроль Волчанск в Харьковской области, это поможет защитить Белгород от обстрелов со стороны ВСУ и позволит развить наступление на Харьков.
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