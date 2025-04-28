Над Ленобластью ранним утром 28 апреля силы ПВО засекли два украинских беспилотника. Дрозденко сообщил, что дроны сбили над Киришским и Волховским районами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Над Ленобластью ранним утром 28 апреля силы ПВО засекли два украинских беспилотника. Дрозденко сообщил, что дроны сбили над Киришским и Волховским районами.