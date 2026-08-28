В США представили антидроновую «микроволновку» Alecto Американская компания ThinKom Solutions подписала контракт с армией США на поставку и испытание мобильной системы м.
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В США представили антидроновую «микроволновку» Alecto Американская компания ThinKom Solutions подписала контракт с армией США на поставку и испытание мобильной системы м.
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