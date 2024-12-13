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Генсек правящей «Грузинской мечты» извинился за выдвижение Зурабишвили

Генсек правящей «Грузинской мечты» извинился за выдвижение Зурабишвили

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в пятницу, 13 декабря, извинился за выдвижение кандидатуры действующего президента страны Саломе Зурабишвили на выборах в 2018 году.

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