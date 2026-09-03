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ИА Регнум

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Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким

Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким

Безработица на Дальнем Востоке снизилась за последнее время в четыре раза, до 2,2% — как в среднем по стране.

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