Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аудрюс
    Что значит захребетники? Просто наши интересы разные. Отсюда и отношение к тем или иным вопросам тоже разное! Если се...Россия арестовала...
  • Александр Салтановский
    То есть, все т.н. "друзья" сиюминутные, попросту говоря  захребетники?!Россия арестовала...
  • Алексей Сафронов
    ...да и не нужны. Союзники нужны шакалам и прочим стайным.Россия арестовала...

Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Бишкек против «Я по национальности киргиз, но считаю себя россиянином», — это фраза из летнего интервью Аскара уулу Кубанычбека для Russia Today.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
&quot;Русские своих не не бросают&quot; это блеф, пустая похвальба или пропагандиссткий лозунг ???
Ответить
1 д.
Наталия
Это  сидение на двух стульях  и нерешительность, сулят нашим властям такие серьезные проблемы,  как потеря доверия  патриотов и друзей России внутри страны и за ее пределами.
Ответить
1 д.
Игорь Максаков
Парнишку нужно вытащить и извиниться за бездействие. Лезхем куда кабель не суёт, даже за три оукеана, а свои наХ не нужны. Это товарищи-господа не СССР. Это Россия!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх