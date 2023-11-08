Бишкек против «Я по национальности киргиз, но считаю себя россиянином», — это фраза из летнего интервью Аскара уулу Кубанычбека для Russia Today.
Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии
Комментарии
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виктор матвеев
"Русские своих не не бросают" это блеф, пустая похвальба или пропагандиссткий лозунг ???
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1 д.
Наталия
Это сидение на двух стульях и нерешительность, сулят нашим властям такие серьезные проблемы, как потеря доверия патриотов и друзей России внутри страны и за ее пределами.
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1 д.
Игорь Максаков
Парнишку нужно вытащить и извиниться за бездействие. Лезхем куда кабель не суёт, даже за три оукеана, а свои наХ не нужны. Это товарищи-господа не СССР. Это Россия!
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1 д.
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