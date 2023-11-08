Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

виктор матвеев "Русские своих не не бросают" это блеф, пустая похвальба или пропагандиссткий лозунг ???

Наталия Это сидение на двух стульях и нерешительность, сулят нашим властям такие серьезные проблемы, как потеря доверия патриотов и друзей России внутри страны и за ее пределами.