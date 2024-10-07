Украинская армия намеренно стреляла по жилым домам Украинская армия намеренно обстреливала жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а также угрожали расстреливать жителей за отказ покинуть город, сообщили в Министерстве обороны России.
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