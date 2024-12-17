Россия получила мегапроект под самым носом у США. Нашу страну пригласили на строительство канала, призванного соединить Тихий и Атлантический океан.
Россия получила мегапроект по самым носом Вашингтона. Шах и мат, товарищ Байден
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Автор, тебе ШАХ и МАТерные слова за этот пост! Получи и распишись
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6 час.
Sergiy Che
Валерик за самоходного деда Бидона обиделся??)))
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4 час.
валерий тимофеев
Десять лет проэкт канала находится в бумажном состоянии! Нет особого желания предворить его в жизнь, понятно, начать с ноля, нужны рессурсы, а вот поставить базу в Венресуэле, подпалить фаберже и пятую точку у пиндосов, без Китая, это было бы круто😀👍!! Почему это мы не делаем, не понятно, а как бы урезонили амбиции пиндосов, даже бы рак, на горе, свистнул!!
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4 час.
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