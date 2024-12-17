Россия получила мегапроект по самым носом Вашингтона. Шах и мат, товарищ Байден

валерий тимофеев

Десять лет проэкт канала находится в бумажном состоянии! Нет особого желания предворить его в жизнь, понятно, начать с ноля, нужны рессурсы, а вот поставить базу в Венресуэле, подпалить фаберже и пятую точку у пиндосов, без Китая, это было бы круто😀👍!! Почему это мы не делаем, не понятно, а как бы урезонили амбиции пиндосов, даже бы рак, на горе, свистнул!!