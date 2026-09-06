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Царьград

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УМВД: В Омске 65-летний водитель сбил двух детей на велосипеде

УМВД: В Омске 65-летний водитель сбил двух детей на велосипеде

В Омске 65-летний водитель Renault сбил на велосипеде двух детей. Инцидент произошёл 5 сентября во дворе дома на улице 5-й Кордной.

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