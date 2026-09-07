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Захарова: ЕС под прикрытием прав человека вмешиваются в политику стран

Захарова: ЕС под прикрытием прав человека вмешиваются в политику стран

www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 сентября заявила, что Евросоюз открыто использует повестку прав человека для вмешательства во внутренние дела независимых государств.

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