«Сирены воют, машины едут»: Есть видео Екатеринбурга под вой сирен из-за БПЛА

Аэропорт Кольцово временно не принимал рейсы, а в небе заметили военные самолёты.Жительница одного из екатеринбургских микрорайонов сняла на видео, как выглядит город под вой сирен воздушной тревоги.
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