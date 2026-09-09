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Царьград

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«Сирены воют, машины едут»: Есть видео Екатеринбурга под вой сирен из-за БПЛА

«Сирены воют, машины едут»: Есть видео Екатеринбурга под вой сирен из-за БПЛА

Аэропорт Кольцово временно не принимал рейсы, а в небе заметили военные самолёты.Жительница одного из екатеринбургских микрорайонов сняла на видео, как выглядит город под вой сирен воздушной тревоги.

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