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Чего ждать от Банка России 11 сентября: прогноз по ключевой ставке и эффект для экономики

Каждое заседание Центробанка сейчас воспринимается рынком как момент истины. Бизнес, застройщики, держатели вкладов и заемщики внимательно следят за каждым словом регулятора, пытаясь угадать, в какую сторону качнется денежно-кредитная политика.

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