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Верховный Суд России отменил решение по делу Совкомбанка против Citibank

Верховный Суд России отменил решение по делу Совкомбанка против Citibank

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России, которая ранее аннулировала судебные решения трех инстанций, связанных с взысканием около 24,1 миллиона долларов с американского банка Citibank и АО «КБ «Ситибанк», пришла к выводу, что привлечением российской «дочки» к солидарной ответственности по обязательствам Citibank было недостаточно обосновано нижестоящими судами.

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