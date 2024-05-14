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«Все перешло в стадию войны на истощение». Почему Белоусов стал министром обороны

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS О статье Автор, Ольга Шамина, Павел Аксенов, Виктория Сафронова, Сергей Горяшко Должность, Би-би-си Владимир Путин поздно вечером в воскресенье предложил назначить на должность министра обороны экономиста Андрея Белоусова.

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