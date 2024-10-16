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КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Барыс» против «Салавата Юлаева», «Куньлунь» сыграет с «Локомотивом»

КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Барыс» против «Салавата Юлаева», «Куньлунь» сыграет с «Локомотивом»

«Барыс» встретится с «Салаватом Юлаевым», «Куньлунь» сыграет против «Локомотива». Фонбет Чемпионат КХЛ Трактор – Ак Барс Дата проведения 16 октября, 17.

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