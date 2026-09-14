КСИР заявил о подрыве танкера El Gaia на минах в Ормузском проливе

Нефтяной танкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через район Ормузского пролива, который иранская сторона считает закрытым для судоходства.
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