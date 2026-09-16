Арестованный в Индии танкер UNITY с россиянами находится в плохом состоянии

Танкер UNITY с российскими моряками на борту арестовали в индийском порту из-за коммерческого спора. Судно периодически обесточивается из-за отсутствия запчастей для ремонта.
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