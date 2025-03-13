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Рианна вышла на публику в удивительном образе

Рианна вышла на публику в удивительном образе

Певица Рианна появилась на светской вечеринке в лифе бикини и кроссовках 37-летняя Рианна отпраздновала запуск новой коллаборации своего бренда Fenty с известным спортивным брендом Puma, устроив вечеринку на Барбадосе.

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