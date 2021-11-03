КТО ВИНОВАТ В РОСТЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В РОССИИ И К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

© ALEXEI GYNGAZOV RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Подводя итоги недели на "Первом русском", кандидат исторических наук Сергей Латышев анализирует события последних дней и ищет виновных в повышении цен на продукты в России, приводя экспертные мнения.
© ALEXEI GYNGAZOV RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Подводя итоги недели на "Первом русском", кандидат исторических наук Сергей Латышев анализирует события последних дней и ищет виновных в повышении цен на продукты в России, приводя экспертные мнения.
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