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КТО ВИНОВАТ В РОСТЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В РОССИИ И К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

КТО ВИНОВАТ В РОСТЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В РОССИИ И К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

© ALEXEI GYNGAZOV RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Подводя итоги недели на "Первом русском", кандидат исторических наук Сергей Латышев анализирует события последних дней и ищет виновных в повышении цен на продукты в России, приводя экспертные мнения.

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