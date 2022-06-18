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«Чикаго» готов обменять Дебринкета. Клуб хочет получить молодого игрока, драфт-пики и топ-проспекта (Пьер Лебрюн)

«Чикаго» готов обменять форварда Алекса Дебринкета. Как сообщает инсайдер The Athlletic Пьер Лебрюн, «Блэкхокс» ведут переговоры о возможной сделке с другими командами.

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