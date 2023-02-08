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Электроэнергии не будет у жителей нескольких улиц Уссурийска сегодня, 9 февраля

Электроэнергии не будет у жителей нескольких улиц Уссурийска сегодня, 9 февраля

Временное отключение электричества ожидается сегодня, 9 февраля. С 09.00 до 12.00 часов света не будет в домах по улицам Лазурная 1-17, 2-16, Солдатская 1-19, 28-30.

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