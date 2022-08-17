Сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Радужному ХМАО - Югры спасли человека

Врио начальника ОМВД России по г. Радужному подполковник полиции Андрей Полетаев вручил благодарственные письма сотрудникам патрульно-постовой службы за оперативные и грамотные действия.
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