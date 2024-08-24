NYT: США пытались защитить ВСУ при помощи спутников во время вторжения в Россию

В первые дни после начала вторжения ВСУ под Курском США и Великобритания активно поддерживали Украину, предоставляя ей спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе, чтобы защитить ВСУ.
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