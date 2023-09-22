В который раз замечаю, что европейцы и евроукры, если доведется беседовать, по умолчанию предполагают во мне проукраинскую позицию.
Ядро украинской идентичности — ненависть
Комментарии
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ВераВерная
Хорошая стая. Правильная. Маргарита Кабак✊
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13 час.
Roman Роман
Умница,не в бровь а в глаз,все этим и закончится .
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13 час.
Игорь Василевский
С любовью и болью о той местности, которая раньше называлась Украина. И о тех манкуртах, которые раньше называли себя украинцами. А по-сути - русских, потерявших себя в пространстве и времени... Ибо понадкусывать все яблоки, что бы они никому не ддостались - это так по-украински... И хату соседскую спалить... и корове соседской вилы в бок... И удивляться ответу - а меня то за шо? И густая квинтэссенция из неизбывной зависти, замешанная на прирожденном лицемерии и жадности...
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2 час.
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