Ядро украинской идентичности — ненависть

Игорь Василевский

С любовью и болью о той местности, которая раньше называлась Украина. И о тех манкуртах, которые раньше называли себя украинцами. А по-сути - русских, потерявших себя в пространстве и времени... Ибо понадкусывать все яблоки, что бы они никому не ддостались - это так по-украински... И хату соседскую спалить... и корове соседской вилы в бок... И удивляться ответу - а меня то за шо? И густая квинтэссенция из неизбывной зависти, замешанная на прирожденном лицемерии и жадности...