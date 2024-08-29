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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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На Планерной у пассажира такси изъяли наркотики

Патрулируя улицы Северного Тушина, сотрудники полиции остановили на Планерной автомобиль для проверки документов у водителя, сообщили сотрудники пресс-службы УВД по Северо-Западному административному округу.

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