На Планерной у пассажира такси изъяли наркотики

Патрулируя улицы Северного Тушина, сотрудники полиции остановили на Планерной автомобиль для проверки документов у водителя, сообщили сотрудники пресс-службы УВД по Северо-Западному административному округу.
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