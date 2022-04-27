Карл-Энтони Таунс – о поражении в 5-м матче: «С этим очень тяжело смириться»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс признался, что очень огорчен поражением от «Мемфиса» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (109:111, 2-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх