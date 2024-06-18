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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Эйпена» Филин о том, почему российские игроки не переходят в Европу: «Там не платят за паспорт. Если за клубом нет госкорпорации, руководство будет считать каждый цент»

– Я долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу. – И почему же? – Там не платят за паспорт.

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