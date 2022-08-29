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Андрей Шалимов: «Больше никто не пойдёт к президенту, чтобы поставить своего губернатора»

Андрей Шалимов: «Больше никто не пойдёт к президенту, чтобы поставить своего губернатора»

Какого поворота в российско-украинских отношениях ждут элитные группы в Москве, как ломается партийная система в РФ и что появится на её месте? В интервью «Континенту Сибирь» эксперт политики Енисейской Сибири, автор телеграм-канала #Шалимовправ АНДРЕЙ ШАЛИМОВ рассуждает: помогут ли ФПГ и авторитетные фигуры в Кремле губернатору Красноярского края сохранить власть, как в Тыве проявляется борьба за […] .

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