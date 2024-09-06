Онлайн-продажа билетов на сайте омского автовокзала тоже восстановлена. Накануне вечером в Омскоблавтотрансе сообщили, что заработали офлайн кассы.
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Онлайн-продажа билетов на сайте омского автовокзала тоже восстановлена. Накануне вечером в Омскоблавтотрансе сообщили, что заработали офлайн кассы.