Слегка поехавшая и жутковатая горничная Рина в новом трейлере Zenless Zone Zero Ком...

Слегка поехавшая и жутковатая горничная Рина в новом трейлере Zenless Zone ZeroКомпания HoYoverse в преддверии релиза Zenless Zone Zero опубликовала геймплейный трейлер одного из персонажей игры Александрины СебастианЧитать дальше → источник#Zenless_Zone_Zero.