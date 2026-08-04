Власти Греции вывели сотни спасателей на борьбу с пожаром у Афин

Огнеборцы ведут борьбу со стихией в районах населённых пунктов Кандили и Агия-Скепи. На помощь наземным бригадам брошена авиация — в воздухе одновременно работают 21 самолёт и вертолёт, которые сбрасывают воду на наиболее опасные участки кромки пожара.
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