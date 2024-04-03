Закон о выходе республик из Союза ССР. 03 апреля 1990 года Верховный совет СССР принял закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» Такое решение должно было приниматься путём референдума, назначаемого местным законодательным органом.
Комментарии
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ГМ
Георгий Мокрушин
Обманули нас СМИ! Всё твердили, что СССР развалился. А оно вон что. Нужно требовать возврата к выполнению законов
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11 час.
ЕВ
Елена Вадимовна
Актуальная информация. Это нужно знать всем, кого интересует вопрос: развалили или уничтожили союз?
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28 мин.
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